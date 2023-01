Fall Out Boy-gitarist stopt tijdelijk: 'Mentale gezondheid holt achteruit'

Joe Trohman, de gitarist van de rockband Fall Out Boy, zet zijn carrière voorlopig op pauze. De muzikant heeft een periode van rust nodig om aan zijn mentale gezondheid te werken, meldt Variety woensdag. Trohman zegt "zeker weten" terug te keren, maar wanneer precies is nog onduidelijk.

Fall Out Boy plaatste een aankondiging van Trohman op Twitter. "Neil Young zei ooit dat het beter is om op te branden dan als een nachtkaars uit te gaan. Maar voor mij staat vast dat opbranden vreselijk is", begint de gitarist zijn bericht.

De 38-jarige artiest zegt dat zijn keuze voor een pauze moeilijk was, omdat de band bezig is met de release van een nieuw album. Hij wil geen verdere details over zijn psychische gesteldheid delen, maar zegt wel dat zijn mentale gezondheid de afgelopen jaren enorm achteruit is gehold. Dit zou de voornaamste reden voor de tijdelijke stop zijn.

"Ik stop om te voorkomen dat ik helemaal opbrand en uiteindelijk nooit meer terugkom", legt hij verder uit. Hij benadrukt dat hij "met 100 procent zekerheid" zal terugkeren. "Tot die tijd moet ik bijkomen, en dat betekent dat ik mezelf en mijn mentale gezondheid op de eerste plek moet zetten."

Fall Out Boy werd aan het begin van deze eeuw bekend met hits als Thnks Fr Th Mmrs, Sugar, We're Goin Down en Dance, Dance. In 2020 traden ze op in Groningen.

