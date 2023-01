Kim Kardashian koopt op veiling juweel van prinses Diana

Delen via E-mail

Een juweel van de Britse prinses Diana heeft op een veiling van Sotheby's bijna 164.000 pond (183.000 euro) opgebracht. Kim Kardashian is de koper, maakte het veilinghuis woensdag bekend.

Het gaat om het zogenoemde Attallah-kruis, een creatie van sieradenmerk Garrard. Het is gemaakt met goud, zilver, amethist en diamanten. Het unieke juweel was naar verluidt een van de favoriete sieraden van prinses Diana. Ze droeg het kruis onder meer in 1987 toen zij een benefietgala van het goede doel Birthright bijwoonde.