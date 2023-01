Advocaten Rachel Hazes ontkennen dat zij geen erfgenaam is van man André

Volgens de advocaten van Rachel Hazes is zij wel degelijk een erfgenaam van haar overleden echtgenoot André. Zij ontkennen de berichtgeving van Privé , dat woensdag een artikel publiceerde waarin wordt gesteld dat Rachel niets van haar man erft.

Privé maakte dit artikel naar aanleiding van de rechtszaak die Roxeanne Hazes tegen haar moeder is gestart. Details hierover zijn niet bekend, alleen dat het over de erfenis van André Hazes gaat.

Het weekblad meldt dat Rachel zou hebben verzwegen dat zij geen aanspraak maakt op de erfenis. In het testament van de overleden zanger zou staan dat zij niets zou erven wanneer zij van haar man zou scheiden of een procedure tot een scheiding zou zijn gestart. Volgens Privé is dat laatste het geval geweest.

Royce de Vries en Annemiek van Spanje, de advocaten van Rachel, melden aan RTL Boulevard dat "deze beweringen onjuist zijn". "Mevrouw Hazes heeft niets te verbergen en is graag bereid alle vragen die er zijn over de erfenis van André Hazes voor haar dochter te beantwoorden."

Roxeanne laat via haar advocaat weten dat zij de documenten graag inziet. Als hieruit blijkt dat Rachel toch aanspraak maakt op de erfenis, wordt er een streep gehaald door de zaak op 9 februari. Rachel en haar advocaten beweren dat ze Roxeanne hebben aangeboden om de documenten in te zien, maar "dat dit aanbod is afgeslagen".

De zangeres en dochter van Hazes spant de zaak niet alleen aan. Ook de man die na het overlijden van Hazes testamentair bewindvoerder was, is betrokken bij het kort geding. De precieze eisen van Roxeanne blijven nog onduidelijk, maar haar woordvoerder beweerde in 2020 al wel dat alleen zij en haar broer André Hazes junior erfgenamen zijn.

André Hazes overleed in 2004 en werd 53 jaar oud.

