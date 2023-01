Channing Tatum heeft geen spijt van scheiding: 'Precies wat ik nodig had'

Channing Tatum (42) is blij dat hij en zijn inmiddels ex-vrouw Jenna Dewan in 2018 besloten een punt achter hun relatie te zetten. Het heeft de acteur goed gedaan, vertelt hij in gesprek met Vanity Fair

"We hebben er lang voor gevochten, ook al wisten we allebei dat we de relatie waren ontgroeid", vertelt de Magic Mike-acteur, die Dewan in 2006 leerde kennen op de set van de dansfilm Step Up.

"Ik denk dat we, toen we jong waren, een bepaald verhaaltje voor onszelf hadden bedacht. En we bleven onszelf dat verhaaltje vertellen, ook al zei het leven ons dat we in de tussentijd enorm waren veranderd."

Vanwege hun dochter Everly (9) wilden ze hun relatie een tweede kans geven, tot ze merkten dat het niet meer ging en besloten om de scheiding door te zetten. Tatum: "Dat was heel eng. Je leven wordt omgegooid. Het levensplan dat je had, stort in."

Tatum ziet inmiddels de zonnige kanten van het grote besluit in. "Het was precies wat ik nodig had. Ik heb daarna erg hard aan mezelf gewerkt om te weten waar ik behoefte aan had, en dat had ik anders nooit gedaan. Ook de band met mijn dochter werd veel beter: ik focuste me alleen op haar. Het beste dat ik ooit had kunnen doen. Want inmiddels zijn we de beste vrienden."

Tatum, binnenkort te zien in een derde Magic Mike-film, heeft nu een relatie met actrice Zoë Kravitz. Ze ontmoetten elkaar op de filmset van Pussy Island in augustus 2021. "Maar ik weet nog niet of ik nog een keer wil trouwen", aldus de Amerikaanse acteur.

