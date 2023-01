Jennifer Lopez trouwde in Las Vegas om stress rond groot huwelijk te ontlopen

Jennifer Lopez en Ben Affleck trouwden afgelopen zomer in Las Vegas. Ze kozen deze locatie, waar je spontaan in het huwelijk kan treden, met opzet. De actrice vertelt in gesprek met Insider dat ze geen zin had in een groot feest waar veel stress bij komt kijken.

"Ik denk dat dit de reden was dat we voor Las Vegas kozen", zegt Lopez. "Het nam alle druk weg van het grote familiefeest dat we nog wilden vieren."

"Want het plannen van een huwelijk is veel werk", vertelt de ster, die drie keer eerder trouwde. "En enorm stressvol."

De actrice zegt dat ze de organisatie van hun spontante huwelijk overliet aan Affleck. "Hij heeft er een goed oog voor. Hij heeft een geweldige smaak."

Lopez en Affleck vierden de maand na hun Las Vegas-reis alsnog een groot feest. Het vond plaats op het landgoed van de acteur in Georgia, dat twintig jaar geleden al bedoeld was als de locatie voor hun bruiloft.

Het stel was in 2002 verloofd, maar ging vlak voor de bruiloft in 2004 uit elkaar. Vervolgens trouwde Lopez met zanger Marc Anthony en Affleck met actrice Jennifer Garner. Beide huwelijken hielden geen stand. Anderhalf jaar geleden kwam 'Bennifer', zoals het stel ook wordt genoemd, tot grote vreugde van de fans weer bij elkaar.

