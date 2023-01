Lil Kleine krijgt omgangsregeling met zoon en mag met hem videobellen

Lil Kleine krijgt een omgangsregeling met zijn zoontje Lío. Dat zegt zijn advocaat Patrice Katz na afloop van de zaak die dinsdag diende voor de rechtbank in Den Haag. Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, mag zijn zoontje eerst twee keer per week facetimen. "Daarna kan er voorzichtig aan begeleid contact op Ibiza of in Nederland zijn", aldus Kim Beumer, de advocaat van Jaimie Vaes, de ex van Scholten.

Scholten en Vaes stonden dinsdag voor de rechter in Den Haag voor een omgangsregeling voor hun driejarige zoon Lío. Scholten spande de zaak aan. Hij had zijn zoon naar eigen zeggen al een jaar niet gezien.

"Hij is er heel erg blij mee", aldus Katz, de advocaat van Scholten. "Voor hem was het belangrijk dat er hier een begin wordt gemaakt. De zaak speelde zich af achter gesloten deuren omdat er een jong kind bij is betrokken.

"Wat voor nu het belangrijkste is, is dat er voorlopige afspraken zijn gemaakt en dat er een professional komt die het gaat begeleiden op een goede manier", zegt Beumer. "Hij mag beginnen met een beetje videobellen. Elke week twee keer. Dat het een klein beetje gewenning kan opleveren. Er komt een mediator bij die meneer Scholten en Lío gaat begeleiden. Daarna kan er voorzichtig aan begeleid contact op Ibiza of in Nederland zijn."

Volgens Katz, heeft de rapper zijn zoon na de geboorte wel erkend, maar heeft Vaes zijn ouderlijk gezag nooit goedgekeurd. Volgens de advocaat van Vaes liggen de zaken "iets genuanceerder". Mocht Lil Kleine mee willen beslissen over zaken als waar Lío naar school gaat en of hij verhuist, dan heeft hij ouderlijk gezag nodig.

OM doet nog onderzoek naar mishandeling door Lil Kleine

Het Openbaar Ministerie (OM) doet momenteel nog onderzoek naar Scholten Het onderzoek werd half februari gestart. Het OM liet toen weten de rapper te verdenken van een poging tot zware mishandeling van Vaes. Scholten werd half februari aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde.

De rapper bracht als gevolg daarvan drie nachten door op het politiebureau in Amsterdam. Vlak na het incident brak Vaes met Lil Kleine. Zij liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

