Kevin Spacey bedankt museum in eerste speech in jaren: 'Jullie hebben ballen'

Kevin Spacey heeft maandag voor het eerst in meer dan vijf jaar in het openbaar gesproken. De 63-jarige acteur nam in het nationale filmmuseum in het Italiaanse Turijn een oeuvreprijs in ontvangst. Hij bedankte het museum omdat het "le palle" (Italiaans voor de ballen) had hem uit te nodigen.

De 63-jarige acteur zei zich vereerd te voelen omdat hij gedurende zijn carrière de kans heeft gehad om met zo veel bijzondere mensen te werken. Hij vond de uitreiking de perfecte gelegenheid om hen daarvoor te bedanken. "Dankjewel! Jullie eren niet alleen mij, maar hen allemaal."

De acteur had ook warme woorden over voor zijn vrienden, en in het bijzonder zijn manager Evan Lowenstein. "Het leven kan behoorlijk bijzonder zijn met een beste vriend als Evan Lowenstein, die hier vanavond is. Het was alle moeite waard om de uitdagingen met hem aan te gaan. Evan heeft me zo veel advies gegeven - op professioneel vlak, maar belangrijker nog: ook op vriendschappelijk vlak."

Spacey beëindigde zijn toespraak door het museum te bedanken voor een avond die hij "nooit zal vergeten".

Spacey wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag

De carrière van Spacey kwam in 2017 zo goed als tot stilstand toen hij werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Daarna volgden nog meer beschuldigingen. De Oscarwinnaar verloor onder meer zijn rol in de Netflix-hit House of Cards.

Spacey heeft altijd ontkend dat hij mensen seksueel heeft misbruikt. Hij zei eerder in een zeldzaam interview dat hij gewoon doorgaat met zijn leven, ondanks de reeks beschuldigingen.

De Amerikaan was vorig jaar al in Turijn voor opnames van The Man Who Drew God. Die film komt volgende maand uit in Italië.

