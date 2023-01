Kevin Spacey 'leeft zijn leven elke dag' ondanks rechtszaken over misbruik

Kevin Spacey heeft zich, ondanks de reeks beschuldigingen van seksueel wangedrag waar hij sinds 2017 mee te maken heeft, niet teruggetrokken uit het openbare leven. De acteur gaat "gewoon door met zijn leven", zo zegt hij in een zeldzaam interview.

"Ik leef mijn leven elke dag. Ik ga naar restaurants, ik ontmoet mensen, ik rijd in m'n auto, ik tennis", somt Spacey op in gesprek met het Italiaanse persbureau ANSA. "Ik verstop mij niet. Ik ben niet in een grot gaan wonen."

Het is voor het eerst in lange tijd dat Spacey weer eens met de pers praat. Hij is in Italië omdat hij maandag in Turijn een speciale oeuvreprijs in ontvangst neemt, iets wat in het Zuid-Europese land tot veel kritiek leidde. Zondag werd Spacey nog op de tribune gezien bij een voetbalwedstrijd tussen Torino FC en Spezia.