Shakira veegt de vloer aan met ex Pique op haar grootste hit in jaren

Dat Shakira en haar ex voetballer Gerard Piqué niet als vrienden uit elkaar zijn gegaan, blijkt wel uit haar nieuwe single. Op de samenwerking Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 met producer Bizarrap krijgt haar ex, die zou zijn vreemdgegaan, er flink van langs. En Shakira scoort er ook nog eens haar grootste wereldwijde hit in lange tijd mee.

"Zoveel tijd in de sportschool, maar misschien moet je je hersenen ook eens trainen." Het zijn niet mis te verstane woorden die Shakira zingt op haar nieuwe nummer. Zo maakt ze meteen duidelijk hoe ze nu denkt over de vader van haar twee kinderen. Het is slechts één van de vele sneren die Piqué in het nummer voor zijn kiezen krijgt.

De zangeres en de voormalig topvoetballer leerden elkaar in 2010 kennen op de set van Shakira's videoclip voor Waka Waka (This Time For Africa). De twee hadden tot de zomer van 2022 een relatie. Bij het bekendmaken van de breuk werd geen reden gegeven, al gingen er meteen geruchten over vreemdgaan van de voetballer. De zangeres bevestigde dit nooit, maar laat er weinig twijfel over bestaan op Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

In het refrein zingt Shakira dat een wolvin zoals zij (waarmee ze verwijst naar haar hit She Wolf uit 2009) niet voor "mannen zoals jij" is. Ze noemt haar ex indirect bij naam als ze het Spaanse woord salpique (natspetteren) gebruikt. Bij het uitspreken van het woord laat ze middenin een stilte vallen, waardoor de nadruk op de naam van haar ex ligt. Ze doet hetzelfde bij de naam van Piqués nieuwe geliefde Clara Chia Marti, als ze het woord claramente gebruikt, dat 'duidelijk' betekent.

Casio's en Renault Twingo's

Het gerucht gaat dat Piqué al een verhouding had met Chia Marti voordat zijn relatie met Shakira eindigde. De zangeres verwijst naar de nieuwe vriendin van haar ex als haar "zogenaamde vervanger". "Ik ben twee 22-jarigen waard", verwijst de 45-jarige Shakira naar de veel jongere Chia Marti. "Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo. Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio", zingt Shakira, doelend op Chia Marti als een goedkoper merk. "Ik was altijd al te goed voor je en daarom ben je nu met iemand zoals jezelf."

Een ding is duidelijk: het is Piqué niet ontgaan dat Shakira een nummer over hem heeft gemaakt. Dat blijkt wel uit zijn acties van de afgelopen dagen. Bij een persconferentie droeg hij een Casio-horloge en kondigde hij zelfs een sponsorcontract tussen het merk en voetbalevenement Kings League aan. Een dag later verscheen hij in het openbaar in een Renault Twingo.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Heksenpop op het balkon

Shakira beschuldigt Piqué er in het nummer ook van dat hij haar achter heeft gelaten met de pers voor de deur en in de schulden. Ze doelt hiermee op de rechtszaak wegens belastingontduiking tegen haar in Spanje, het land waar de Colombiaanse zangeres naartoe verhuisde voor de liefde. Tot overmaat van ramp woont Shakira nu naast haar ex-schoonmoeder, zingt ze. Ooggetuigen bij het huis van de zangeres beweren zelfs dat Shakira een pop van een heks op haar balkon heeft gezet, gericht op het huis van de moeder van Piqué.

Hoewel we Shakira sinds haar hoogtijdagen met nummers als Whenever, Wherever, Waka Waka (This Time For Africa) en Hips Don't Lie niet vaak meer in de Nederlandse hitlijsten zagen, scoort ze in Spaanstalige landen nog altijd hit na hit. Met Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 gaat het in Spanje en Zuid-Amerika nog harder dan normaal. En dit keer doen ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland mee, want ook hier heeft Shakira een van de meest beluisterde nummers van het moment op Spotify. Op de streamingdienst is ze in ruim een week al ruim 87 miljoen keer beluisterd en de videoclip op YouTube is al 151 miljoen keer bekeken. Ze brak records voor de snelst scorende Spaanstalige plaat aller tijden.

Om met Shakira's eigen woorden te spreken: "Je dacht dat je me had gekwetst, maar je hebt me sterker gemaakt. Vrouwen huilen niet langer, vrouwen worden betaald."

Waarom heeft deze nieuwe single zo'n ongebruikelijke (lange) titel? 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' is een samenwerking met de Argentijnse dj en producer Bizarrap. Hij staat erom bekend zijn samenwerkingen met andere artiesten allemaal op dezelfde manier van een titel te voorzien. Het nummer met Shakira is de 53e samenwerking in deze reeks.

Aanbevolen artikelen