Donny Roelvink: 'Gaat goed, kinderen krijgen is wel lastiger door de teelbalkanker'

Het gaat naar eigen zeggen goed met Donny Roelvink. Dat heeft de 25-jarige influencer, bij wie in december teelbalkanker is geconstateerd, in de talkshow Renze op Zondag gezegd.

De operatie die de zoon van zanger Dries Roelvink moest ondergaan om een van zijn ballen te laten verwijderen, is goed verlopen. De tumor van 4 bij 4 centimeter op zijn verwijderde testikel is onderzocht. Daaruit bleek dat het om een minder agressieve vorm van teelbalkanker gaat.

Wel heeft Roelvink volgens zijn artsen een kleinere kans om kinderen te krijgen. "Het is een hele grote wens van mij om papa te worden. Ze zeiden: 'Het kan nog, maar in jouw geval gaat het wel een stukje lastiger worden.' Maar de kans is er nog wel", benadrukt de realityster.

Eind december liet Roelvink via Instagram weten dat hij geen chemotherapie nodig had. In plaats daarvan adviseerden de artsen hem "waakzaam te wachten". Dat houdt in dat hij om de zoveel tijd "check-ups en echo's" krijgt "om de boel goed in de gaten te houden".

