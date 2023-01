Acteur Gerard Butler wil boswachter worden, als hij klaar is met acteren

Als Gerard Butler geen acteerklussen meer krijgt, dan wordt hij boswachter. Dat heeft de 53-jarige superster, bekend van hits als 300 en Olympus Has Fallen, verklapt in gesprek met Page Six.

"Ik vind het een heel aantrekkelijk idee om elke dag in de natuur te werken", zei Butler tegen de website op de première van zijn nieuwe film Plane.

Om die reden verblijft Butler ook graag in zijn buitenhuis in Schotland. "Ik denk dat het een van mooiste plekken op aarde is", vervolgde hij. "Ook als ik op vakantie ga, kies ik graag voor plekken waar veel ruimte is. Zoals IJsland, waar nog plekken zijn waar je helemaal alleen kan zijn."

In Plane speelt Butler een piloot die zijn vliegtuig moet redden als het toestel wordt getroffen door de bliksem. Dit blijkt pas het begin van de problemen, want het toestel landt op een eiland waar een burgeroorlog woedt. Plane gaat in februari in de Nederlandse bioscopen draaien.

