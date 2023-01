Pamela Anderson over sekstape: 'Moeder zijn heeft me gered'

Als Pamela Anderson geen moeder was geweest, dan had ze het niet overleefd dat haar sekstape met rockster Tommy Lee werd gelekt. Dat zegt de 55-jarige actrice in een interview met CBS Sunday Morning, dat aankomende zondag wordt uitgezonden.

Eind jaren negentig ging de sekstape van het stel de wereld over. Dat gebeurde nadat een elektricien de beelden stal uit een kluis van de twee.

Ze namen de film puur op om samen terug te kijken. Anderson heeft dat tot nu toe nooit gedaan. "Het deed zo veel pijn. Ik heb de beelden tot op heden nog niet gezien", verklaart ze in een fragment van het CBS-interview dat vrijdag is gedeeld. "Ik was een moeder. Dat heeft me gered."

Samen met Tommy Lee heeft ze twee kinderen: Brandon (26) en Dylan (25). "Als ik geen moeder was geweest, had ik het niet overleefd."

Aanbevolen artikelen