Ezra Miller krijgt boete en één jaar voorwaardelijk in inbraakzaak

Ezra Miller moet een boete van 500 dollar (zo'n 465 euro) betalen voor een inbraak in een woning. Ook heeft een Amerikaanse rechter de acteur een jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De straf is onderdeel van een schikking. De dertigjarige acteur ontkende vorig jaar nog te hebben ingebroken in een woning, maar bekende donderdag alsnog schuld. Daarmee verlaagde Miller, die zich identificeert als non-binair en met 'hen' of 'die' aangesproken wil worden, de kans op een gevangenisstraf van 25 jaar.

Er komt wel nog een extra toeslag van 192 dollar (zo'n 178 euro) boven op de boete. Het is onduidelijk waarvoor deze toeslag dient.

Ook mag Miller geen alcohol drinken als dit schade toebrengt aan diens werk of relaties met anderen en moet de acteur therapie blijven volgen. De rechter zei dat deze uitspraak de juiste balans tussen revalidatie en straf bereikt.

Met de uitspraak is de zaak tegen Miller afgedaan, tenzij die zich binnen een jaar niet houdt aan de gemaakte afspraken. In dat geval moet de acteur ongeveer drie maanden de cel in.

Miller kwam al vaker in opspraak

Miller kwam het afgelopen jaar vaker in opspraak. Zo werd de acteur twee keer aangehouden in de Amerikaanse staat Hawaï. Ook beschuldigen meerdere vrouwen Miller van misbruik.

In augustus maakte Miller bekend te zijn begonnen met een behandeling voor "complexe geestelijke gezondheidsproblemen". Ook bood de acteur excuses aan voor hun gedrag.

Miller speelt de hoofdrol in de superheldenfilm The Flash, die naar verwachting dit jaar uitkomt. Het is niet bekend of de rechtszaak, de aanhoudingen en de beschuldigingen invloed hebben op de release van de film.

Aanbevolen artikelen