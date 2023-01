Familie over Bas van Toor (87): 'Je ziet hem langzaam achteruitgaan'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Dochter Liesbeth vertelt dat er de afgelopen weken complicaties bij zijn gekomen. "Mijn vader heeft onder meer problemen gekregen met zijn darmen", legt ze uit. "Hij krijgt regelmatig een antibioticakuur tegen allerlei infecties en hij ligt veel op bed. Je ziet hem langzaam achteruitgaan, maar gelukkig zijn er ook nog dagen dat hij even opkrabbelt."

Van Toor maakt nog steeds grapjes, vertelt Liesbeth. "Ondanks de malaise van het ziek zijn, is hij die de afgelopen jaren niet verleerd. Maar niet meer zo uitbundig als vroeger, omdat praten ook steeds moeizamer gaat. Mijn vader heeft natuurlijk ook niet het eeuwige leven, maar zolang hij nog in ons midden is, willen wij er als familie voor hem zijn."