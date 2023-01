Multimiljonair Gerard Sanderink getrouwd met omstreden Rian van Rijbroek

Voormalig Centric-topman Gerard Sanderink is vorige week getrouwd met Rian van Rijbroek, een zelfverklaard cyberdeskundige waar kenners hun twijfels over hebben. Dat meldt het AD donderdag.

De 74-jarige Sanderink kwam twee maanden geleden in opspraak, omdat hij per direct moest stoppen als bestuurder van het IT-bedrijf Centric. De onrust bij Centric ontstond door onder meer de vriendschap tussen Sanderink en de 53-jarige Van Rijbroek.

Sanderink en Van Rijbroek trouwden op maandag 2 januari in de gemeente Meierijstad, waar ze samenwonen. Volgens het AD kwam de familie van het echtpaar er via de pers achter dat ze getrouwd zijn. Dit is het eerste huwelijk van Sanderink. Van Rijbroek was al eens getrouwd.

Sanderink was de laatste jaren veelvuldig in het nieuws. Zo had hij ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten. Hij zette haar aan de kant, nadat hij bevriend was geraakt met Van Rijbroek. Die beheerde Sanderinks mailaccounts en mengde zich in belangrijke contracten van zijn IT-bedrijf.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, voert hij een juridische strijd met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij vonnissen aan zijn laars. In september werd bekend dat Sanderink en oud-directieleden van zijn bouwbedrijf Strukton worden verdacht van omkoping in Saoedi-Arabië.

Peter Wakkie, de interim-bestuurder van Centric, zegt dat het huwelijk geen invloed zal hebben op het IT-bedrijf.

Aanbevolen artikelen