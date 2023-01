Ezra Miller bekent toch schuld in inbraakzaak en verkleint kans op zware straf

Ezra Miller ontkende vorig jaar nog te hebben ingebroken in een woning, maar is hier woensdag op teruggekomen. De The Flash-acteur moet vrijdag voor de rechter komen.

Bij de inbraak in mei in de Amerikaanse staat Vermont maakte Miller meerdere flessen sterkedrank buit. Nu de Fantastic Beasts-acteur schuld heeft bekend, is volgens Deadline de kans groot dat Miller een minder zware straf krijgt opgelegd.

Vermoedelijk krijgt de Amerikaan maximaal drie maanden cel en een boete van 500 dollar (zo'n 465 euro). Als Miller had volgehouden onschuldig te zijn, dan kon de gevangenisstraf oplopen tot 25 jaar. Miller moet vrijdag in de rechtbank verschijnen en hoort dan het oordeel van de rechter.

Miller, die zich identificeert als non-binair en met 'hun' of 'die' aangesproken wil worden, kwam het afgelopen jaar vaker in opspraak. Zo werd de acteur twee keer aangehouden in de staat Hawaï. Ook wordt hen door meerdere vrouwen beschuldigd van misbruik.

In augustus maakte Miller bekend te zijn begonnen met een behandeling voor "complexe geestelijke gezondheidsproblemen". Ook bood de acteur excuses aan voor hun gedrag.

Miller speelt de hoofdrol in de superheldenfilm The Flash, die naar verwachting dit jaar uitkomt. Het is niet bekend of de rechtszaak, de aanhoudingen en de beschuldigingen invloed hebben op de release van de film.

