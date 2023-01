Ruud de Wild is opgelucht na positieve controlescan: 'Maanden in de zenuwen'

Ruud de Wild is blij dat zijn controlescan positief is uitgepakt. Bij de NPO Radio 2-presentator werd in 2021 darmkanker geconstateerd. Inmiddels is hij schoon verklaard, maar De Wild moet wel de rest van zijn leven onder controle blijven.

De Wild geeft toe dat hij "maanden in de zenuwen" heeft gezeten voor deze scan. "Wachten is soms goed. Wachten is soms de hel. Op een uitslag van een scan bijvoorbeeld", schrijft de 53-jarige dj op Instagram. "Gelukkig was de uitslag goed. Nou houden zo."

Vervolgens richt De Wild zich tot zijn vriendin Olcay Gulsen. "Lieve Olcay, nu zal ik weer relaxter tegen je doen." De radiopresentator liet eerder al aan het AD weten dat hij tijdens zijn ziekte veel steun aan haar heeft gehad. "Ze heeft me erdoorheen gesleurd."

De Instagram-post van Ruud de Wild.

