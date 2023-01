Monica Geuze voelt zich bevrijd na stoppen met vloggen

Monica Geuze voelt zich vrij nu ze niet meer overal haar camera mee naartoe hoeft te nemen voor haar vlogs. "Ik merk nu pas dat ik me bevrijd voel", vertelde ze dinsdagavond in de talkshow Jinek.

"Ik was me langer dan acht jaar constant aan het verantwoorden tegenover de mensen die naar mij keken", zei Geuze. "De laatste jaren merkte ik al vaker: ik wil meer in het moment leven in plaats van doorlopend terugrapporteren naar de kijkers. Maar dan voelde ik me weer schuldig dat ik dingen niet aan het delen was. Nu zie ik pas hoe lekker het kan zijn om niet alles te delen."