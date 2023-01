Homeland-actrice Clare Danes in verwachting van derde kind

Clare Danes en haar man Hugh Dancy zijn in verwachting van hun derde kind. Dat heeft de woordvoerder van de actrice, die vooral bekend is van de serie Homeland, aan het Amerikaanse tijdschrift People bevestigd.

Danes (43) en Dancy (47) hebben elkaar in 2006 op de set van de film Evening ontmoet en maakten in 2009 hun verloving bekend. In september van datzelfde jaar trouwden ze in Frankrijk, waarna in 2012 hun zoon Cyrus geboren werd. In 2018 volgde hun tweede zoon Rowan.