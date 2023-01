Yvonne Coldeweijer door rechtszaken niet ontmoedigd om 'juice' te brengen

Yvonne Coldeweijer is inmiddels meerdere keren voor de rechter gedaagd, maar ze raakt er niet ontmoedigd door. In gesprek met NU.nl zegt ze gewoon door te gaan met haar juicekanaal. De Instagram-persoonlijkheid ziet het "als haar taak om de waarheid aan het licht te brengen".

Coldeweijer moest maandagmiddag voorkomen in de rechtbank van Amsterdam. Rachel Hazes spande een kort geding aan, omdat de roddelvlogger op haar kanaal had gesuggereerd dat Hazes met opzet een persoonlijke brief van haar zoon André had gelekt.

"Ik ga gewoon door", zei Coldeweijer, die in april 2022 ook al voor het gerecht werd gedaagd door zangeres Samantha Steenwijk. "Het geeft me eerder energie dan dat het me energie kost. Ik zie zo'n zaak niet als negativiteit of haat."

Volgens Coldeweijer "hoort het bij het bestaan van een BN'er" dat er roddels over diegene worden verspreid. "En Rachel brengt daar met haar familieproblemen genoeg over de wereld in."

Juist door een zaak aan te spannen vergroot je de aandacht van het negatieve nieuws, meent de roddelvlogger. Dat blijkt volgens Coldeweijer ook nu Hazes een rectificatie eist voor de term 'gecremeerde kroket'. Coldeweijger gebruikt die term op haar kanaal voor de weduwe van zanger André Hazes.

"Dat wordt nu groot uitgelicht, zodat ook mensen die mij niet volgen deze term kennen", zegt Coldeweijer. Op 23 januari laat de rechter weten wie er in het gelijk wordt gesteld.

Coldeweijer verloor vorige keer haar zaak

De vorige keer dat Coldeweijer voor het gerecht werd gedaagd, verloor ze de zaak. Steenwijk spande toen een kort geding aan omdat de roddelvlogger had gesuggereerd dat de zangeres was afgeslankt met behulp van dieetpillen. De rechter stelde de zangeres in het gelijk en Coldeweijer moest vervolgens een rectificatie op haar Instagram-kanaal plaatsen.

Sinds eind 2020 beheert Coldeweijer het YouTube-kanaal Life of Yvonne. Hier brengt ze regelmatig video's waarin ze roddels bespreekt. Op haar Instagram-kanaal plaatst ze bijna dagelijks berichten waarin geruchten worden gedeeld met haar volgers.

