Waar is Britney Spears? Fans maken zich (opnieuw) zorgen

Britney Spears mag dan af zijn van het curatorschap dat haar leven bepaalde; fans zijn er niet van overtuigd dat de zangeres echt vrij is. Ze uiten op sociale media al maanden hun zorgen over de veiligheid van hun idool, omdat ze alleen maar oude foto's en video's plaatst en niet meer in het openbaar is gezien. Fans vermoeden dat Spears weer is opgenomen of wordt vastgehouden.

Wie Spears op sociale media volgt, kent haar dansfilmpjes wel die ze in haar eigen woonkamer lijkt op te nemen. Dit soort filmpjes verschijnen met enige regelmaat. De foto's die ze plaatst zijn net zo herkenbaar. Vaak zijn op dezelfde locatie gemaakt én Spears draagt steeds dezelfde outfits. Die herhalingen van de foto's en video's sterken fans in het idee dat de zangeres helemaal niet buiten de deur van haar leven aan het genieten is.

Fans houden al jaren de social media van Spears goed in de gaten. Zij zochten daar tijdens het curatorschap naar verborgen boodschappen van de zangeres: had ze hulp nodig? Daar leek geen reden meer voor na november 2021. Toen kreeg de popster te horen dat ze niet langer onder het toezicht van haar vader stond en ze haar eigen beslissingen kon gaan nemen.

Alles wees erop dat Spears inderdaad van haar vrijheid genoot. Zo trouwde ze in juni vorig jaar met Sam Asghari tijdens een bruiloft waar onder anderen Madonna en Paris Hilton aanwezig waren. Maar sinds november laaien de complottheorieën weer op, omdat Spears nooit in het openbaar wordt gezien en enkel oude films en foto's vanuit haar huis lijkt te plaatsen.

Fans vermoeden dat Spears nog steeds tegen haar wil wordt vastgehouden of weer naar een instelling is gestuurd. Zij vinden het vreemd dat Spears niet in het openbaar gezien wordt. Het helpt daarbij niet dat Spears steeds video's deelt van dezelfde ruimtes en oude foto's hergebruikt op sociale media.

Door alle roddels voelde de man van Britney zich afgelopen december gedwongen om te verklaren dat hij geen controle heeft over haar sociale media. Asghari zei dat zijn vrouw regelmatig pauzes neemt van sociale media, omdat het "traumatisch" kan zijn voor haar. "Ze heeft nu een eigen wil, ze is een vrije vrouw. Ik heb respect voor haar privacy en ik bescherm die wanneer ik kan."

De verklaring van Asghari nam de geruchten niet weg, want afgelopen weekend overstroomde de inbox van Paris Hilton na het plaatsen van een foto met Spears. Hilton deelde een bericht om de verjaardag van hun gezamenlijke vriend Cade Hudson te vieren. Fans vinden dat Spears er op de foto erg bewerkt uitziet en beschuldigen Hilton van het gebruik van Photoshop. Sommigen insinueren zelfs dat Hilton onderdeel is van het complot en weet wat er aan de hand is met Spears.

Britney Spears was voor het eerst in tijden te zien op een nieuwe foto, die Paris Hilton online zette.

Hilton zegt dat ze enkele foto's uit haar post heeft bewerkt, omdat ze nogal donker waren. Aan de "achterlijke complottheorieën" wil ze verder geen woorden vuil maken. Fans willen graag meer bewijs zien dat Spears daadwerkelijk fysiek aanwezig was op de verjaardag van Hudson. Hilton heeft overigens nooit gezegd dat de foto's op zijn verjaardagsfeest zijn gemaakt.

Spears is verschillende keren voor periodes van sociale media verdwenen. Momenteel staat de reactiemogelijkheid onder haar Instagram uit, waardoor fans hun zorgen niet meer direct kunnen uiten.

