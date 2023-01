Rachel Hazes vertelt in rechtbank dat relatie met zoon André is verslechterd

Rachel Hazes heeft maandag in de rechtbank van Amsterdam voor het eerst bevestigd dat de relatie met haar zoon André wat is veranderd. De twee hebben nog steeds contact, maar het is minder goed dan voorheen. De weduwe van André Hazes sr. heeft een zaak aangespannen tegen Yvonne Coldeweijer over een eerder geplaatste video die van invloed zou zijn geweest op de band met haar zoon.

Coldeweijer heeft in een video een brief voorgelezen die gericht was aan een ex-vriendin van André. De influencer beweerde in het filmpje dat de brief door André en zijn moeder zou zijn opgesteld. Later suggereerde ze dat ze deze brief anoniem doorgestuurd had gekregen van Rachel.

In de brief wordt geschreven dat André niet met een goed gevoel terugkeek op zijn relatie met Monique Westenberg, met wie hij een zoon heeft. Rachel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze geen goede band heeft met de moeder van haar kleinzoon. Ook dit besprak Coldeweijer in een losse video.

Rachel heeft in de rechtszaal gezegd dat de gebeurtenis rondom de gelekte brief de nodige uitwerking heeft gehad op de relatie met haar zoon. Momenteel is er minder contact tussen moeder en zoon, maar volgens Rachel heeft dat te maken met een eerder voorval en dus niet met de brief. Er zou geen sprake zijn van een definitieve breuk.

Hazes eist een rectificatie. Ze ontkent zelf de brief te hebben gelekt aan Coldeweijer. De inhoud van de brief komt op "belangrijke punten niet overeen" met de brief die zij samen met haar zoon opstelde, zegt haar advocaat. Daarbij vindt ze het kwalijk dat er geen wederhoor is gepleegd.

Ook wil ze dat de video, waarin Coldeweijer suggereert dat de weduwe van André Hazes sr. de brief met opzet lekte, offline worden gehaald.

Hazes wil af van bijnaam 'gecremeerde kroket'

In de rechtszaal werd niet alleen gesproken over de gelekte brief en de video daarover, maar ook over een veelgebruikte term. Coldeweijer noemt Rachel op haar kanaal regelmatig "een gecremeerde kroket". Volgens de influencer wil Hazes dat de term niet meer wordt gebruikt omdat die aan de dood refereert. Volgens Coldeweijer is deze term "een vorm van satire".

Zowel Hazes als Coldeweijer komen aan het eind van de zaak zelf aan het woord. "Wat mevrouw Coldeweijer doet, dat kan echt niet", aldus Hazes. Ze vindt het vreemd dat de roddelvlogger beweert de waarheid aan het licht te willen brengen, maar dat ze dit in haar ogen niet doet.

Coldeweijer zegt dat ze geen onwaarheden brengt. "Want dan heeft mijn juicekanaal geen bestaansrecht". "Ik zal met volle overtuiging achter mijn juice blijven staan." Haar advocaat pleitte eerder dat "juicekanalen een belangrijke functie hebben in deze mediagedomineerde cultuur". "Ze bieden een stem die anders niet gehoord wordt". Volgens Coldeweijer zoekt Hazes vaak zelf de aandacht op en heeft haar reputatie al veel te lijden gehad door haar familieproblemen. Deze video zou deze reputatie niet verder schaden, stelt de vlogger namens haar advocaat.

Het is niet de eerste keer dat Coldeweijer voor de rechter wordt gedaagd. In april van 2022 spande Samantha Steenwijk een kort geding aan. Coldeweijer had ten onterechte gesuggereerd dat de zangeres was afgeslankt met behulp van gevaarlijke dieetpillen. De roddelvlogger moest vervolgens een rectificatie plaatsen.

De uitspraak in dit kort geding volgt op 23 januari. De advocaten van beide partijen zullen de uitspraak schriftelijk ontvangen.

