Zangeres Jessie J is na miskraam weer zwanger: 'Ik geloof in wonderen'

Jessie J is in verwachting van haar eerste kindje. De Britse zangeres maakte het nieuws vrijdagavond bekend via Instagram.

Het nieuws komt nadat de Engelse singer-songwriter in november 2021 bekend had gemaakt dat ze een miskraam had gehad. Later vertelde de zangeres ook openhartig over haar vruchtbaarheidsproblemen. Ze bleef altijd volhouden dat ze ooit moeder zou worden. "Ik geloof in wonderen", zei ze in augustus.