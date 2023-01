Zangeres Dionne Warwick gaf rappers uitbrander om vrouwonvriendelijke raps

De inmiddels 82-jarige Amerikaanse zangeres Dionne Warwick zou onder meer rappers Snoop Dogg en Tupac Shakur in de jaren negentig op het matje hebben geroepen vanwege de vrouwonvriendelijke teksten in hun rapnummers. Dat blijkt uit de nieuwe documentaire over het leven van Warwick.

De zangeres zou een aantal rappers hebben gevraagd om vroeg in de ochtend bij haar thuis te komen om te komen praten. Dat vertelde Snoop Dogg in de documentaire Dionne Warwick: Don't make me over, die onlangs door nieuwszender CNN is uitgebracht.

Volgens de rapper zou Warwick tegen haar gasten hebben gezegd dat ze haar in haar gezicht een 'bitch' moesten noemen. Ze benadrukte dat de rappers zich wel op hun gemak voelden om op die manier over vrouwen te praten in hun nummers.

Warwick vertelt zelf in de documentaire: "Deze kinderen uiten zichzelf. Daar hebben ze recht op. Maar er is een manier om dat te doen."

Tegen de rappers zou ze verder hebben gezegd dat ze allemaal volwassen worden. "Je gaat kinderen krijgen, ook meisjes, en op een dag zal dat kleine meisje naar je kijken en zeggen: 'Papa, heb je dat echt gezegd? Ben jij dat echt?' Wat ga je dan zeggen?"

Snoop Dogg bekent in de documentaire dat hij op die dag door Warwick aan het denken werd gezet. Hij zei dat hij vanaf dat moment andere keuzes begon te maken in zijn muziekcarrière. "Dionne, ik hoop dat ik het juweel ben geworden dat je zag toen ik de kleine, vuile steen was die bij jou thuis was", zegt de rapper. "Ik hoop dat ik je trots maak."

