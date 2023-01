Billie Eilish had jarenlang het gevoel dat haar lichaam haar tegenwerkte

De 21-jarige Amerikaanse kreeg in haar jongere jaren problemen met haar heup, waardoor ze de danscarrière die ze voor ogen had niet kon nastreven. "Tijdens mijn tienerjaren haatte ik mezelf", vertelt ze. "Veel van die haat kwam voort uit de boosheid over mijn lichaam en de pijn die het veroorzaakte."

Eilish had het gevoel dat haar lichaam haar "jarenlang belemmerde". Het heeft lang geduurd voordat ze zich realiseerde dat haar lichaam er niet op uit was haar te boycotten.

De zangeres heeft vaker gesproken over haar moeite met haar eigen lichaam. Zo zei ze eerder in interviews bewust ruimvallende kleren te dragen, zodat ze haar lichaam verborgen kon houden. Volgens Eilish is dat mede een gevolg van sociale media. In onder meer het nummer OverHeated hekelt ze de onhaalbare schoonheidsidealen.