Kelly Osbourne is bevallen van een zoon

Kelly Osbourne is moeder geworden van een zoon. Dat liet haar moeder Sharon dinsdag weten in de Britse talkshow The Talk.

De 38-jarige dochter van Ozzy Osbourne heeft het kind Sidney genoemd. Ze beviel naar alle waarschijnlijkheid in november al, schrijft CNN. Toen schreef Kelly zonder verdere toelichting op Instagram: "Oké, hier gaan we."

De kersverse moeder heeft het babynieuws nog niet gedeeld op sociale media. "Ze laat geen foto's van hem los", liet Sharon weten.

In mei vorig jaar liet Kelly via Instagram weten dat ze zwanger was. "Ik weet dat ik de afgelopen maanden erg stil ben geweest en ik wil met jullie delen waarom... Ik ben dolblij dat ik kan aankondigen dat ik mama word", schreef ze toen.

Sidney is het eerste kind van Kelly en Slipknot-dj Sid Wilson. Het is het vijfde kleinkind van Ozzy en Sharon.

Aanbevolen artikelen