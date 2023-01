Lil Kleine moet van de rechter twee van drie horloges teruggeven aan Jaimie Vaes

Lil Kleine moet twee van de drie in beslag genomen horloges aan zijn ex-verloofde Jaimie Vaes geven. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Het voormalige koppel stond half november voor de rechter om na hun relatiebreuk de spullen te verdelen. Woensdag deed de rechter uitspraak.

Een van de horloges heeft Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, volgens de rechter wel degelijk cadeau gedaan aan Vaes. Scholten gaf het horloge als push present, een cadeautje voor de bevalling van zoontje Lío. Het andere horloge is bedoeld voor hun zoon en gaat ook terug naar Vaes, omdat die de voornaamste zorg voor de driejarige Lío draagt.

Het derde horloge had Vaes naar eigen zeggen voor haar verjaardag gekregen, maar dat klopt volgens de rechter niet. Dit horloge hoeft Scholten dan ook niet terug te geven.

Het gaat naast de horloges ook om servies, PlayStation-controllers, sierkussens, een blender en een broodrooster. Scholten en Vaes kregen in november de tijd om samen tot een oplossing te komen en te bewijzen wat zij wel of niet bezitten. Dat is ze niet gelukt.

Een deel van de vorderingen die beide partijen indienden is afgewezen. Voor een ander deel mogen ze bewijs aanleveren. Zo mag Vaes nog bewijzen dat ze spullen die ze heeft meegenomen zelf had verdiend met een sponsordeal.

Schadevergoeding voorlopig afgewezen

De rapper had ook nog een schadevergoeding geëist van Vaes, omdat zij zijn huis zou hebben vernield. Dat heeft de rechter voorlopig afgewezen. Het huis was na haar vertrek wel degelijk beschadigd, maar de rechter is er niet van overtuigd dat Vaes hiervoor verantwoordelijk is.

Scholten en Vaes beëindigden hun relatie enkele maanden geleden. In februari kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat de rapper zijn vriendin mishandelt. Vaes deed later aangifte van mishandeling. Deze zaak loopt nog.

Op 17 januari staan de twee ook tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. Die zaak gaat over de omgangsregeling die Scholten heeft gevraagd met Lío.

