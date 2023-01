Rick Brandsteder voelt zich 'sterker dan ooit' na verlaten afkickkliniek

Rick Brandsteder is weer thuis na zijn verblijf in een afkickkliniek. De presentator voelt zich "sterker dan ooit", zo laat hij woensdag aan RTL Boulevard weten.

"Ik heb mezelf weer helemaal teruggevonden", zegt de 38-jarige Brandsteder. Hij omschrijft zijn tijd in de kliniek als de "beste move ever".

Brandsteder was in de kliniek opgenomen "om aan zichzelf te werken". Meer details heeft zijn management niet gegeven over het verblijf. "Wij zijn heel trots op hem dat hij dit doet. Daar willen we het bij laten", liet het management destijds weten.