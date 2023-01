Nick Schilder ziet dat relatieproblemen meestal door zijn werkdrift ontstaan

Delen via E-mail

Nick Schilder is gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen, maar geeft toe dat hij weleens ruzie heeft. Problemen ontstaan negen van de tien keer door zijn eigen werkdrift. Dat zegt de zanger tegen Beau Monde, dat woensdag in de winkel verschijnt.

"Ook wij hebben weleens ruzie", vertelt Schilder over zijn huwelijk met Kirsten Hofstee. "Alleen zijn we heel direct, waardoor de lucht snel geklaard is."