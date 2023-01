Van katerzondagen tot relatiebreuk: Monica Geuze liet niets weg uit haar vlogs

Monica Geuze stopt na acht jaar vloggen met het vastleggen van haar leven. Dat vertelde de 27-jarige YouTuber maandagavond in haar allerlaatste vlog. Waarom besloot ze op negentienjarige leeftijd lief en leed te delen met haar volgers? En waarom stopt ze nu?

"Ik weet niet echt hoe ik het moet gaan doen. maar mijn idee was om vanaf nu alles wat ik doe, elke dag, vast te leggen op video." Met die woorden begint Monica Geuze haar eerste vlog. Inmiddels is de YouTube-video, die in augustus 2014 online kwam, bijna 900.000 keer bekeken.

Het idee om haar dagelijkse bezigheden te filmen komt van haar toenmalige vriend, rapper Lil Kleine. Hij ziet Geuze vaak vlogs kijken en vraagt haar waarom ze dat eigenlijk niet zelf doet. "Ik vond het nogal een onwerkelijk idee. Waarom moest ik mezelf iedere dag gaan filmen? Was dat niet narcistisch?", schrijft Geuze in haar boek My Way (2017). Toch besluit ze het te doen, want haar idool Mascha Feoktistova (Beautygloss, inmiddels Vloggloss) is er tenslotte ook bekend mee geworden.

Geuze heeft dan al een beetje mogen proeven van de showbizz: als zestienjarige begint ze als dj bij rapper Ronnie Flex. De YouTuber krijgt de muzikale smaak te pakken en brengt in 2015 haar eigen single Laten Gaan uit, waarop ook Flex te horen is. Die videoclip is inmiddels ruim 21 miljoen keer bekeken.

Van carrière tot kater: Geuze laat alles zien

Kijkers van Geuzes vlogs genieten mee van haar muzikale avonturen, maar ze filmt vooral haar privéleven. Een etentje met vrienden, een katerige zondagochtend of een ritje naar de McDrive: allemaal beelden die de meeste twintigers bekend voorkomen. Juist dat lijkt te werken. "Het maakt de mensen niet uit wat er gebeurt", vertelt Geuze in gesprek met EenVandaag. "Het is verstand op nul-entertainment."

Geuze lijkt niets voor haar volgers verborgen te houden. Als er berichten verschijnen dat haar relatie met Lil Kleine voorbij is, bevestigt ze in tranen dat het uit is. "Ik vertel het nu maar zodat het uit de wereld is. Hoe meer onduidelijkheid er is, hoe meer vragen je krijgt en hoe meer je eraan herinnerd wordt. Dat is de keerzijde van alles delen op sociale media."

Dat merkt Geuze ook als ze in 2018 in verwachting is van haar dochter. Een entertainmentredactie belt haar op over geruchten dat ze zwanger is: "Als jij het niet bekendmaakt, dan doen wij het." En dus voelt Geuze zich gedwongen het nieuws zelf naar buiten te brengen.

Geuze groeit uit tot een bekende Nederlander. Ze is actief als influencer en wordt door RTL gevraagd als presentatrice van het YouTube-kanaal Concentrate. In 2019 wordt ze het gezicht van de Nederlandse versie van datingprogramma Love Island. Ook schrijft ze twee boeken over haar leven en maakt ze een podcast met collega en goede vriend Kaj Gorgels.

'Dat blijven delen, dat kan ik niet meer'

In 2017 besluit ze om niet meer elke dag, maar slechts één keer per week een vlog te uploaden. Toch is de koek vijf jaar later écht op. Geuze heeft haar handen vol aan haar presentatiewerk, haar eigen lifestylemerk Sophia Mae en alle andere werkzaamheden. En dan is er ook nog haar privéleven, met haar vierjarige dochter Zara-Lizzy en een kersverse relatiebreuk.

"Het vloggen heeft me mooie dingen gebracht", vertelt de YouTuber. "Ik leef mijn droomleven, maar dat brengt ook verplichtingen met zich mee en een hoop privacy die je daarvoor inlevert. Ik zit nu in een fase waarin verandering nodig is. Ik struggle met mezelf."

En dus hakt Geuze de knoop door. "Van eerste baantjes, naar samenwonen, de relatie met de vader van Zara-Lizzy, het leren kennen van Robbert en opnieuw verhuizen: het is zo ziek dat al die momenten gedocumenteerd zijn. Maar dat blijven delen, dat kan ik gewoon even niet meer. Het is mooi geweest."

