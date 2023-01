Prins Harry hoopt op verzoening, familie doet volgens hem geen enkele moeite

Prins Harry hoopt op verzoening met zijn familie. "Ik zou graag mijn vader terug willen hebben. Ik zou graag mijn broer terug willen hebben", zegt de hertog van Sussex in een interview met ITV, dat komende week wordt uitgezonden. Harry beweert in het gesprek dat zijn familie totaal geen moeite heeft gedaan voor een verzoening.

De uitspraken van Harry zijn te horen in een korte trailer voor het interview. "Ik wil een familie, geen instituut", zegt de prins ook over de koninklijke familie. Volgens hem had zijn vertrek uit Groot-Brittannië nooit zo hoeven gaan zoals het nu is gebeurd. De hertog van Sussex zegt daarnaast dat niemand binnen de familie berouw heeft getoond of een poging heeft gedaan tot verzoening. "Op de een of andere manier vinden ze het beter om de vijand te blijven."