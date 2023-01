Jeroen Pauw mist kick van dagelijkse talkshow niet: '15 jaar was lang genoeg'

Jeroen Pauw, die in 2019 stopte met zijn talkshow Pauw, mist het maken van de liveshow op doordeweekse dagen niet. De presentator had eerst wel moeite met het invullen van zijn vrije avonden, maar inmiddels kan hij ervan genieten.

In gesprek met Rob Kemps voor zijn SBS6-programma 10 Vragen vertelt Pauw dat hij de kick van het maken van livetelevisie niet mist. "Nee, helemaal niet. Ik maakt nog steeds tv, en ook af en toe livetelevisie, en dat vind ik heerlijk om te doen. Maar vijftien jaar was precies lang genoeg."

Zijn leven is behoorlijk veranderd nu hij niet meer dagelijks op televisie te zien is. "Ik was eigenlijk jarenlang nooit 's avonds vrij. Dus ik vroeg aan mensen: wat doen jullie dan eigenlijk? Ik had geen idee hoe ik dit moest invullen."