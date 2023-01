Acteur Jeremy Renner ernstig gewond geraakt tijdens sneeuwruimen

Jeremy Renner is zondag zwaargewond geraakt tijdens het ruimen van sneeuw. De 51-jarige acteur is in kritieke, maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis, laat zijn woordvoerder aan Deadline weten.

Het is niet precies bekend wat er is gebeurd. De acteur was aan het sneeuwruimen bij zijn huis in de Amerikaanse staat Nevada. Rond de jaarwisseling vond daar een sneeuwstorm plaats, waardoor 35.000 huizen zonder stroom zaten.

Renner is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou daar volgens zijn woordvoerder goed worden verzorgd.

De acteur is bekend van zijn rol als superheld Hawkeye in diverse Marvel-films. Ook speelde hij in The Bourne Legacy. Voor zijn rol in The Hurt Locker ontving Renner een Oscar-nominatie.

