Thomas Berge vader geworden van zoontje Saint

Zanger Thomas Berge is op Tweede Kerstdag opnieuw vader geworden. Hij en zijn vriendin Elianne Zweipfenning verwelkomden zoontje Saint.

Voor Berge is het zijn tweede kind. De zanger heeft al een zoon uit een eerdere relatie.

Zweipfenning schrijft dat Berge geen seconde van haar zijde is geweken tijdens de bevalling en dat hij haar er met zijn "liefde en kracht" doorheen heeft geholpen. Ook is ze lovend over haar verloskundige. "Onbeschrijflijk hoe warm de winter kan zijn", besluit ze.