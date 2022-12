Donny Roelvink hoeft geen chemotherapie te ondergaan. Bij de 25-jarige zoon van zanger Dries Roelvink werd twee weken geleden teelbalkanker geconstateerd. Hij deelt vrijdag op Instagram dat zijn scenario het best mogelijke is na die diagnose.

Roelvink kreeg eerder al te horen dat er geen sprake was van uitzaaiingen, maar moest nog afwachten of er nog een nabehandeling nodig was. "Hoe gek het ook klinkt, is mijn scenario het beste wat je kan hebben", schrijft hij.