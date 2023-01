Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer in de rechtbank: waar draait de zaak om?

Een brief geschreven door André Hazes aan zijn ex Sarah van Soelen, die al dan niet via Rachel Hazes bij Yvonne Coldeweijer terecht zou zijn gekomen. Volg jij het nog? NU.nl legt je uit waar de zaak die moeder Hazes tegen de juicevlogger aanspant, precies over gaat.

Het begint allemaal met een brief zonder afzender die Coldeweijer ontvangt op het adres van haar bedrijf. Het blijkt een brief te zijn die André Hazes richtte aan zijn ex-vriendin Sarah van Soelen. Deze brief zou hij hebben voorgelezen aan haar om een einde aan hun relatie te maken. Coldeweijer zegt te weten dat André de brief samen met zijn moeder opstelde.

Coldeweijer plaatst een video op YouTube waarin ze de inhoud van de brief voorleest. In de video speculeert de eigenaar van juicekanaal Life Of Yvonne met haar volgers wie de brief naar haar zou hebben gestuurd. Ze verdenkt in eerste instantie Van Soelen zelf.

Enkele dagen later komt Coldeweijer met een video waarin ze juist zegt te weten dat Rachel Hazes de brief naar haar stuurde. De juicevlogger zegt van haar spionnen (zo noemt ze haar volgers die haar voorzien van informatie over BN'ers) te hebben vernomen dat André zeker weet dat de brief door zijn moeder is doorgestuurd. Hij zou vervolgens alle contact met haar hebben verbroken.

Maar waarom zou Rachel Hazes dat hebben gedaan? In de brief valt te lezen dat André niet met een goed gevoel terugkeek op zijn relatie met Monique Westenberg, met wie hij een zoon heeft. Rachel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze geen goede band heeft met de moeder van haar kleinzoon.

In de brief valt te lezen dat André Monique de schuld geeft van de jaren dat hij geen contact had met zijn moeder. Rond de tijd dat de brief in het postvakje van Coldeweijer belandde, gingen er weer geruchten dat André terug zou zijn bij Monique. Coldeweijer vermoedt dat Rachel de brief doorstuurde om Monique weer in een kwaad daglicht te stellen en zo de mogelijke relatie van haar zoon te dwarsbomen.

Rachel Hazes laat het er niet bij zitten en eist dat de video offline wordt gehaald. Ze dreigt met een kort geding als de video online blijft. Volgens Hazes verspreidt Coldeweijer leugens over haar en haar betrokkenheid bij het versturen van de brief. Coldeweijer haalt de tweede video over de brief, waarin Rachel wordt beschuldigd, offline en daarmee lijkt de kous af.

Totdat Coldeweijer de video een kleine maand later weer op YouTube zet. "Na een aantal weken kan ik niet anders dan concluderen dat ik wederom gelijk heb en dat er, sinds ik de brief heb ontvangen, geen enkel contact is tussen André en zijn moeder", schrijft de juicevlogger. "We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren."

Dit betekent dat Coldeweijer zich in de rechtbank moet verantwoorden, want Rachel Hazes zet het kort geding door. Haar advocaten zeggen dat Hazes hoopt hiermee het verspreiden van dergelijke roddels te stoppen. Op 9 januari staan ze tegenover elkaar in de rechtszaal.

Rachel Hazes eist dat Coldeweijer de video offline haalt en haar uitspraken rectificeert. Coldeweijer zegt op Instagram bereid te zijn te rectificeren, als André zich uitspreekt tegen de beschuldigingen aan het adres van zijn moeder. André heeft, hoewel hij wel weer actief is op sociale media, niet gereageerd op de zaak. Coldeweijer heeft haar volgers gevraagd om een donatie, zodat ze haar verdediging kan bekostigen.

