Nick Cannon verwelkomt dochter en wordt voor twaalfde keer vader

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Presentator en komiek Nick Cannon heeft zijn twaalfde kind verwelkomd. Dochter Halo Marie is op 14 december geboren, heeft de moeder van het meisje donderdag bekendgemaakt op Instagram.

Het is het tweede kind van Cannon en Alyssa Scott. Ze kregen vorig jaar al zoon Zen, maar die overleed vijf maanden na zijn geboorte.

Cannon (42) is half november nog vader geworden van zijn elfde kind, tevens zijn vierde in vier maanden tijd bij verscheidene vrouwen. Het meisje heet Beautiful Zeppelin en is de dochter van Abby De La Rose, met wie Cannon ook al een tweeling heeft.