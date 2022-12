Michelle Obama was niet altijd even gelukkig in haar huwelijk met Barack

Michelle Obama is in haar huwelijk met Barack Obama niet altijd even gelukkig geweest. De voormalig presidentsvrouw vertelt in gesprek met Revolt TV dat ze zich vaak in de steek gelaten voelde, omdat haar man weg was voor werk.

"Ik kon hem zo'n tien jaar lang niet uitstaan", zegt Michelle. "Mensen denken dat ik niet serieus ben als ik dit vertel. Maar het was echt zo."

Het was rond de periode dat hun dochters Malia en Sasha (inmiddels 24 en 21) klein waren. De opvoeding kwam vooral neer op de schouders van de schrijfster. "We probeerden allemaal een carrière op te bouwen, maar daarnaast waren er nog genoeg andere taken te verdelen", vertelt Michelle. "En ik had zoiets van: dit gaat absoluut niet gelijk op."

Toch was dit voor de voormalig presidentsvrouw geen reden om de handdoek in de ring te gooien. "Mensen geven hun relatie te snel op. We hebben tien mindere jaren gehad, maar zijn er nu dertig getrouwd. Tien mindere jaren voor het dubbele aantal goeie jaren - het is maar hoe je het bekijkt, hè. Ik vind het zo zonde als mensen er na vijf mindere jaren een punt achter zetten."

Tijdens de mindere periode bleef Michelle van haar man houden. "Ik was misschien niet blij met hem, maar respecteerde hem wel. Ik was het niet eens met Barack, maar dacht wel: jij bent lief en slim."

Barack en Michelle Obama kregen een relatie in 1989. Ze leerden elkaar kennen bij een advocatenfirma, waar Michelle fungeerde als Baracks mentor. Ze trouwden in 1992.

Eerder

Aanbevolen artikelen