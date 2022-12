Montana Meiland en Dirk uit elkaar: fans dachten al scheurtjes in relatie te zien

Montana Meiland en Dirk Hoogstraten zijn na acht jaar uit elkaar. En dat terwijl het heel lang leek alsof het stel zou gaan samenwonen en trouwen.

"We hebben mooie momenten met elkaar beleefd, maar soms komt er een tijd om elkaar los te laten", schrijft Montana woensdag op Instagram. Geruchten dat de twee uit elkaar zijn, gaan op dat moment al een paar uur rond in Noordwijk. Volgens De Telegraaf zong het dinsdag al rond.

De oudste dochter van Martien en Erica is weliswaar beroemd door de realityserie van de familie, maar dat is niet de enige reden voor haar bekendheid in de kustplaats. De 28-jarige Montana heeft een interieurwinkel in de hoofdstraat van Noordwijk en is daar zo druk mee dat ze maar amper tijd heeft om in Chateau Meiland te verschijnen.

De oplettende kijker van de realityserie dacht al wat scheurtjes te zien in de relatie van Montana en Dirk. In de tachtig minuten durende kerstspecial van de realityfamilie was dochter Maxime wél te zien met haar partner en kinderen, maar Dirk was in geen velden of wegen te bekennen. Op sociale media werd na de bekendmaking van de breuk dan ook hevig gespeculeerd over hoelang het nou écht uit is tussen de twee.

En dat terwijl Dirk wel vaker niet mee is: hij is vastgoedondernemer en kan door zijn werk lang niet altijd bij de opnames zijn. "Dirk en ik zijn er best vaak bij, terwijl je ons dan niet altijd in beeld ziet. Dat gaat niet bewust, het is vaak net hoe het loopt. We hebben ook allemaal ons eigen leven", vertelde Montana al eens aan Story.

Montana Meiland en Dirk Hoogstraten waren sinds 2014 samen.

"Na alles wat er de afgelopen jaren om ons heen gebeurd is, zijn we veranderd. Positief en negatief, bewust en onbewust", schreef Dirk na de breuk op Instagram. Het stel is in totaal acht jaar samen geweest. En ze hebben het nodige doorstaan: de verhuizing van Martien, Maxime en Erica naar Frankrijk, de verhuizing terug naar Nederland en alle aandacht van de media.

En dat is best pittig. Waar de meeste mensen weleens door een collega, vriend of familielid gevraagd worden naar de status van een relatie, hebben Dirk en Montana te maken met pers en fans. Iedereen is benieuwd naar hun trouwplannen en of er ooit kinderen komen.

Een relatiecrisis wordt dan ook breed uitgemeten. Erica schreef in haar boek over een ruzie tussen Montana en Dirk. "Twee jaar geleden hadden Dirk en zij een soort crisis. Hij zei: 'Als ik afgestudeerd ben en werk heb, verdien ik meer dan jij en moet jij meer in het huishouden gaan doen.'" Onzin, vond Montana, want zij is blij met haar winkel in Noordwijk.

Hoewel de relatiecrisis al lang en breed achter de rug was toen het boek uitkwam, werd er op de persdag van Erica herhaaldelijk naar gevraagd. En ook toen Montana en Dirk vertelden dat ze wilden gaan samenwonen, wilde iedereen weten of ze al een huis op het oog hadden en of er ook trouwplannen waren.

Montana ving ook nog eens het bruidsboeket op het huwelijk van haar zus Maxime. Het teken dat zij de eerstvolgende is die gaat trouwen. Montana heeft altijd gezegd graag te willen trouwen, maar met Dirk lijkt het niet meer te gaan gebeuren.

Toch lijkt Dirk nog wat hoop te koesteren dat het goed komt. "Op het moment doen we een stap terug in onze relatie om onszelf weer terug te vinden. Dit kan alleen bereikt worden door elkaar op het moment los te laten en te kijken wat de toekomst ons brengt. We houden van elkaar en blijven in ieder geval goede vrienden."

