Britt Dekker heeft al twee jaar geen echt sociaal leven meer

Britt Dekker vindt dat ze al twee jaar geen echt sociaal leven meer heeft. De dertigjarige presentatrice vertelt in LINDA.meiden dat ze bijna al haar tijd op de manege doorbrengt.

De presentatrice verdeelt haar tijd tussen een dressuurmanege in Brabant en haar huis in Amsterdam. Ze omschrijft haar vriend Max als "drijvende kracht achter de schermen". "Hij is er altijd voor me en steunt me in alles. Soms zien we elkaar wat minder door de sport. Het is nogal wat, als ik het zo opsom. Maar de paarden houden me op de been."