Montana Meiland en haar vriend Dirk na acht jaar uit elkaar

Montana Meiland en haar partner Dirk Hoogstraten hebben een einde aan hun relatie gemaakt. De twee hebben besloten na acht jaar uit elkaar te gaan, zo schrijft de realityster op sociale media.

Hoogstraten deelt op Instagram diverse foto's van het stel in gelukkiger tijden. Hij schrijft erbij dat Meiland zijn alles blijft. "Op het moment doen we een stap terug in onze relatie om onszelf weer terug te vinden. Na alles wat er de afgelopen jaren om ons heen gebeurd is, zijn we veranderd: positief en negatief, bewust en onbewust. Dit kan alleen bereikt worden door elkaar op het moment los te laten en te kijken wat de toekomst ons brengt. We houden van elkaar en blijven in ieder geval goede vrienden."