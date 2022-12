Rapper Tory Lanez schuldig bevonden aan schieten op Megan Thee Stallion

De Canadese rapper Tory Lanez is in Los Angeles schuldig bevonden aan onder meer het beschieten van zijn collega-rapper Megan Thee Stallion. Een jury oordeelde vrijdag dat hij Megan in de voeten heeft geschoten, in het bezit was van een illegaal wapen en dat wapen onbezonnen heeft gebruikt. Het is nog niet duidelijk welke straf de rapper opgelegd krijgt.

Het voorval vond plaats in 2020 toen Tory Lanez (zijn echte naam is Daystar Peterson), Megan Thee Stallion (Megan Pete) en anderen wegreden van een feestje bij Kylie Jenner in de Hollywood Hills en ruzie kregen.

In haar getuigenis eerder deze maand verklaarde Megan dat de aanleiding een woordenwisseling was. Die ontstond toen Tory Lanez aan Kelsey Harris (de beste vriendin van Megan en tevens de ex van Tory) vertelde dat hij en Megan aan het daten waren.

Toen de woordenwisseling uit de hand liep, eiste Megan dat ze uit de auto werd gelaten. Toen ze buiten liep, zou Tory "dansen, bitch!" naar haar hebben geroepen en op haar voeten hebben geschoten.

Megan Thee Stallion kampt met depressieve gedachten

Volgens Megan heeft de rechtszaak veel invloed op haar leven en carrière. "Mensen willen me niet eens meer aanraken. Er wordt in de hiphopindustrie op klikken neergekeken", vertelde de rapper tijdens het verhoor. Ze kampt daardoor met depressieve gedachten.

De advocaten van Tory probeerden tijdens de rechtszaak de jury ervan te overtuigen dat niet hij, maar Kelsey Harris op Megan heeft geschoten. Op 27 januari krijgt de rapper te horen welke straf hem te wachten staat. Voor de schietpartij kan hij een maximumstraf krijgen van 22 jaar en acht maanden.

