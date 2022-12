Kim Kardashian vreest dat haar ex-man een nieuwe liefde afschrikt

Kim Kardashian is bang dat haar ex-man Ye in de weg staat als zij een nieuwe relatie wil. Dat zegt de realityster in de podcast Angie Martinez IRL. In het interview vertelt ze over het moederschap en het co-ouderschap met de rapper. Ze zegt bang te zijn dat zijn reputatie haar niet helpt in de zoektocht naar de liefde.

"Er is een deel van mij dat zegt: 'O mijn God, zal iedereen bang zijn omdat ik niet de gemakkelijkste ex heb?'", aldus de 42-jarige Kardashian over Ye. "Aan de andere kant wil ik mij daar niet druk om maken."

De realityster had al een korte relatie met Pete Davidson, maar gaat daar in het interview niet op in. De komiek werd tijdens zijn relatie met Kardashian herhaaldelijk in het openbaar bedreigd door Ye.

Kardashian vertelt dat ze ondanks alle ophef rondom haar ex-man positief is over het vinden van een nieuwe liefde. "Ik ben een hopeloze romanticus en geloof sterk in de liefde. En ik geloof dat God mij de ware zal brengen."

Het co-ouderschap met Ye, met wie Kardashian vier kinderen heeft, is niet makkelijk. "Het is fucking zwaar", zei ze. "Maar ik had zelf de beste vader en ik wil dat mijn kinderen ook dat gevoel hebben. Daarom neem ik mijn kinderen in bescherming en houd ik hen weg bij alle negatieve berichten rondom hun vader. Op een dag zullen zij mij daar dankbaar voor zijn."

"Ze zijn er niet klaar voor om geconfronteerd te worden met alle drama. Wanneer ze dat wel zijn, dan praat ik daar met ze over. Tot die tijd doe ik er alles aan om hun leven zo normaal mogelijk te houden", aldus een emotionele Kardashian.

Aanbevolen artikelen