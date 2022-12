Het jaar 2022 stond voor Sander Hoogendoorn in het teken van verandering

Het jaar 2022 was vooral een jaar van verandering, zegt radio-dj Sander Hoogendoorn tegen het ANP. Hoogendoorn verruilde NPO3FM na zo'n tien jaar voor Radio Veronica. "Alles is 180 graden gedraaid."

De zenders kondigden in augustus het vertrek van de dj aan. Het tekenen van een contract bij Radio Veronica was voor Hoogendoorn "letterlijk" het hoogtepunt van het jaar. "Ik deed een huttentocht in Oostenrijk, een wandeltocht van hut naar hut in de bergen." Tijdens die tocht ontving hij zijn nieuwe contract. "Het moest snel gebeuren, dus ik heb letterlijk op mijn telefoon de pdf ondertekend op 2000 meter hoogte, met ergens een straaltje 5G."

Toen de dj bij 3FM te horen kreeg dat zijn ochtendshow zou stoppen, moest hij voor zichzelf bedenken wat hij wilde. Toen het aanbod vanuit Radio Veronica kwam, besloot de dj ja te zeggen. "Dat was wel spannend." Want na tien jaar was NPO 3FM zijn "comfortzone" geworden. "Maar ik ben echt met open armen bij Veronica ontvangen." Sindsdien is zowel zijn carrière als zijn leven veranderd. "Van de publieke omroep naar een commercieel station en niet meer om 6.00 uur in de ochtend, maar om 18.00 uur in de avond. Het hele leven is dus ook anders: wanneer je eet, wanneer je naar bed gaat."

De periode rond de feestdagen is dit jaar ook "zeker anders". Vorig jaar deed de dj nog mee aan Serious Request van NPO 3FM, waarbij hij werd opgesloten in het Glazen Huis. Nu werkt hij voor Radio Veronica aan Het Basispakket, een lijst van nummers 'die je één keer in je leven gehoord moet hebben'. "Het is waanzinnig om dat pakket samen met je luisteraars samen te stellen." Hij keek "met veel liefde" mee naar het Glazen Huis dit jaar. "Het is leuk om het van de zijlijn te kunnen volgen."

Onzekere periode voor radiozenders

Enige onzekerheid voor het nieuwe jaar biedt de herverdeling van de FM-frequenties. Eerder werd bekend dat een aanbieder van commerciële radio maximaal drie FM-frequenties mag hebben. Dat betekent onder meer dat Talpa, het moederbedrijf van Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica, een van de vier huidige vergunningen kwijtraakt. "De herverdeling is me niet ontgaan", zegt Hoogendoorn. "Maar ik hou me er verder niet mee bezig." Volgens hem is geen enkele zender "het leven zeker".

De dj denkt wel dat Radio Veronica een goede kans maakt op een FM-frequentie. "Wat wij doen op Veronica doet geen andere zender." Hij maakt zich er dan ook weinig zorgen over, ook omdat hij er "toch niets" aan kan doen. "Het merk Veronica zal altijd wel blijven bestaan, daar geloof ik heilig in. In welke hoedanigheid ook."

