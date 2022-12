Fred van Leer voelt zich iets beter: '2022 kan niet snel genoeg klaar zijn'

Het gaat met pieken en dalen iets beter met Fred van Leer. De stylist en presentator vertelt op Instagram dat dit jaar voor hem niet snel genoeg voorbij kan zijn.

Van Leer begint zijn videobericht door te zeggen hoe het met hem is. "Ik ben net een Vengaboy, up and down. Er is licht aan het einde van de tunnel, daar ben ik dankbaar voor. Voor mij kan dit jaar niet snel genoeg voorbijgaan."

De presentator gaat ook in op de verwarring die is ontstaan nu zijn theatertour gecanceld is maar zijn Fred & Friends-shows in Ahoy wel doorgaan. "Een theatertour, 51 keer door het hele land, is veel meer dan de focus op twee shows in Ahoy, die pas in september plaatsvinden. Daar heb ik alle tijd voor en dat doe ik met een fantastisch team."