Wat zijn 'nepo-baby's' en waarom heeft iedereen het over ze op sociale media?

Ze zijn met een zilveren lepel in de mond geboren: de kinderen van beroemdheden. En als ze net als hun ouders willen acteren, presenteren of over de catwalk willen lopen, hebben ze al wat streepjes voor. Deze zogeheten 'nepo-baby's' liggen de laatste tijd op sociale media flink onder vuur. Maar waarom?

Je ziet ze waarschijnlijk vaker dan je zelf door hebt. Robin in Stranger Things wordt gespeeld door Maya Hawke (dochter van Uma Thurman en Ethan Hawke) en volgend jaar pakt Lily-Rose Depp (dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis) haar eerste hoofdrol in de serie The Idol. En vergeet Jaden en Willow Smith niet die, net als hun vader Will Smith, niet alleen acteren maar ook een muzikale carrière hebben. Het is maar een kleine greep uit de sterren van vandaag die bekende ouders hebben.

Deze kinderen van beroemdheden die mede door de connecties van hun ouders carrière maken, worden nepo-baby's genoemd. 'Nepo' verwijst naar nepotisme: het geven van belangrijke taken of functies aan verwanten en familieleden. De term is vergelijkbaar met vriendjespolitiek en komt oorspronkelijk van pausen en bisschoppen die hun neven hoge functies gaven.

Een nepo-baby hoeft geen wereldberoemde ouders te hebben. Zo kan een kind van ouders die achter de schermen belangrijke functies hebben, zoals bij een productiehuis, hier ook voordeel uithalen.

Het is geen nieuw fenomeen, dus waarom laait de discussie rondom kinderen van beroemde ouders nu dan zo op? Dat begon eerder dit jaar toen jonge Twitteraars erachter kwamen dat actrice Maude Apatow, die de rol van Lexi speelt in de populaire HBO-serie Euphoria, uit een bekende familie komt. Haar vader is regisseur Judd Apatow en haar moeder actrice Leslie Mann.

Terwijl oudere Twitteraars er vooral over vielen dat de jonge generatie de regisseur leerde kennen via zijn dochter, ging de TikTok-generatie op onderzoek uit. Ze plaatsen uitgebreide posts op TikTok waarin de ene na de andere nepo-baby werd 'ontmaskerd'. Voor velen waren de familieconnecties die uiteen werden gezet misschien geen nieuws, maar de bevoorrechte kinderen liggen hierdoor wel onder een vergrootglas.

Stranger Things-actrice Maya Hawke met haar moeder, Kill Bill-actrice Uma Thurman. Foto: Getty Images

Deze maand publiceerde Vulture (onderdeel van New York Magazine) een uitgebreid artikel over nepo-baby's. Volgens het artikel bestaat het fenomeen al jaren. Ook beschrijft het blad hoe kinderen van sterren kans na kans krijgen om van een hobby, waar ze niet altijd evenveel talent voor hebben, op een hoog niveau uit te oefenen. 'Gewone' mensen moeten daarentegen jarenlang werken en komen er dan vaak nog niet. Het artikel kwam met een lijst van nepo-baby's, die de discussie op sociale media weer doet oplaaien.

Het levert ongemak op bij die nepo-baby's. Zij moeten hun woorden nu heel wijs kiezen. Er gaat geen interview voorbij zonder dat ze naar hun status van nepo-baby worden gevraagd. Lily Rose-Depp heeft aan den lijve ondervonden dat het je duur komt te staan als je niet eerlijk erkent dat je een bevoorrechte positie hebt.

Zo meende zij in een interview met Elle dat ze haar rollen alleen krijgt omdat ze er geschikt voor is. "Misschien krijg je makkelijker een voet tussen de deur, maar dan heb je nog steeds slechts een voet tussen de deur. Daarna moet je gewoon hard werken." Depp, die ook als model werkt, kreeg ook van collega's uit die hoek kritiek op haar uitspraken.

Om te weten of het fenomeen nepo-baby ook in Nederland veel voorkomt, hoef je eigenlijk alleen maar naar de familie De Mol te kijken. John de Mol sr., de vader van Linda en John, was zanger en muziekondernemer. Talpa-baas John de Mol kreeg samen met zangeres Willeke Alberti (inderdaad, de dochter van Willy Alberti) zoon Johnny de Mol, die we kennen als presentator.

Nieuwe aanwinst is Noa Vahle, dochter van Linda de Mol. Zij verzorgde een sportrubriek in het programma HLF8, dat Johnny de Mol presenteerde, en werd tijdens het afgelopen WK voetbal bij SBS ingezet als verslaggever.

Belangrijk: de term nepo-baby staat niet gelijk aan een gebrek van talent. Zo hebben acteurs als Dakota Johnson, Zoë Kravitz, John David Washington en Kate Hudson inmiddels hun strepen wel verdiend. Maar het is de vraag of we hun talent ooit hadden kunnen aanschouwen als hun ouders niet beroemd waren geweest.

