Donny Roelvink is ondanks teelbalkanker positief gestemd

Realityster Donny Roelvink blijft ondanks zijn ziekte positief. Vorige week liet de 24-jarige zoon van zanger Dries Roelvink weten dat hij kampt met teelbalkanker. Inmiddels is hij geopereerd en heeft hij geen uitzaaiingen, vertelt hij aan RTL Boulevard.

"Het is gek met dit soort dingen. Ik voel me heel goed, alleen was er iets in mij dat niet goed was. En dat is nu weggehaald", zegt Donny. "Ik heb geen uitzaaiingen, mijn bloed is goed. Alles is goed."