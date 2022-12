Wie is Ines de Ramon, de vermeende nieuwe vriendin van Brad Pitt?

Brad Pitt heeft sinds zijn scheiding van Angelina Jolie niet stilgezeten. De 59-jarige acteur wordt geregeld met (jongere) vrouwen aan zijn zijde gezien. De recentste is de 29-jarige Ines de Ramon. Wie is zij? En waarom denken Amerikaanse media dat ze zijn nieuwe vlam is?

Nadat Pitt en Jolie een punt achter een relatie van twaalf jaar hadden gezet, is de acteur gelinkt aan onder anderen actrice Alia Shawkat en de modellen Nicole Poturalski en Emily Ratajkowski. En nu lijkt de Bullet Train-acteur met De Ramon een nieuwe vrouw in zijn leven te hebben. De twee zijn de laatste tijd op verschillende momenten met elkaar gezien.

Zo werden ze op 13 november voor het eerst op de gevoelige plaat vastgelegd bij een concert van Bono in Los Angeles. Half december woonden ze samen de première en afterparty van de film Babylon bij, waarin Pitt een van de hoofdrollen speelt. En vorige week vierde hij zijn verjaardag met zijn vermeende nieuwe liefde aan zijn zijde.

Maar wie is deze Ines de Ramon? Op haar LinkedIn-profiel is te lezen dat ze Bedrijfskunde heeft gestudeerd aan de universiteit van Genève en vicepresident is van het luxueuze sieradenmerk Anita Ko, dat door beroemdheden als Kendall Jenner, Kate Hudson, Hailey Bieber en Natalie Portman wordt gedragen. Op haar profiel staat verder dat ze maar liefst vijf talen spreekt: Frans, Spaans, Engels, Duits en Italiaans.

Ines de Ramon met haar ex-man, acteur Paul Wesley. (Foto: Instagram Ines de Ramon)

Relatie is nog niet bevestigd, maar wordt ook niet ontkend

Pitt is niet de eerste acteur die De Ramon aan de haak zou hebben geslagen. Eerder was ze getrouwd met Paul Wesley, die in onder meer de series Star Trek: Strange New Worlds, The Vampire Diaries en Tell Me a Story speelde. In september 2022 kondigden ze hun scheiding aan, na een huwelijk van drie jaar.

Pitt en De Ramon hebben nog niet bevestigd dat ze een setje zijn. Maar ze hebben het ook niet ontkend. Volgens People zijn de twee al een paar maanden aan het daten.

Een bron dicht bij De Ramon heeft tegen People gezegd dat de acteur "duidelijk geïnteresseerd is in haar, aangezien hij haar meebracht naar de première van zijn film". Het magazine sprak ook met iemand uit de kring van de Mr. & Mrs. Smith-acteur. "De relatie is nog pril, maar de twee hebben veel plezier met elkaar en zijn gelukkig", wist de bron.

Ook E! News sprak met een bron, maar die stelt dat het 'slechts' om een vriendschap gaat. Volgens een andere bron hebben de twee plannen om samen de feestdagen door te brengen. Dat zou de relatie al iets 'officiëler' maken.

