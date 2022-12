Justin Bieber boos over H&M-collectie met zijn hoofd: 'Geen toestemming voor'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Justin Bieber is boos op winkelketen H&M. De kledingwinkel verkoopt spullen met het hoofd van de zanger erop, maar die heeft daar geen toestemming voor gegeven, schrijft hij maandag op Instagram

"Ik heb geen enkele goedkeuring gegeven voor de collectie die in de H&M hangt", schrijft de 28-jarige Canadees. "Allemaal zonder mijn goedkeuring en instemming. Ik zou het niet kopen als ik jullie was."

De Canadese zanger haalt later nogmaals uit naar de winkelketen. "Het is troep en ik heb er niet mee ingestemd", zegt hij in een tweede Instagram Story. "Koop het niet."