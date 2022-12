Bassie en Adriaan wensen nabestaanden van acteur die B2 speelde sterkte

Op sociale media hebben Bassie en Adriaan stilgestaan bij de dood van Joop Dikmans. De acteur speelde in enkele van hun avonturen de dove boef B2. Maandag werd bekend dat de 92-jarige Dikmans in zijn slaap was overleden.

"Vandaag bereikte ons het nieuws dat Joop Dikmans, die bij ons in de series de rol van de dove boef B2 vertolkte, op 92-jarige leeftijd is overleden", schrijven de broers Bas en Aad Van Toor. "We wensen sterkte aan alle nabestaanden."

Op Twitter staan fans van Bassie en Adriaan ook stil bij het overlijden van Dikmans. In tweets wordt veelvuldig de doofheid van B2 aangehaald met zijn bekende zinnetje "watzeggie".

Ook schrijven veel twitteraars dat Dikmans een jeugdheld van ze was. "Nog steeds moet ik lachen als B2 van Bassie en Adriaan voorbijkomt op televisie. Onwijs van genoten", schrijft iemand. "Alweer een jeugdheld van mij is heengegaan", laat een andere twitteraar weten. Een van de fans spreekt van een zwarte dag.

Voordat Dikmans bekend werd als B2 trad hij op als clown onder de naam Handy Fool. Samen met zijn vrouw Trudy reisde hij met een circus door Europa.

Dikmans was als B2 te zien in de reeksen Het geheim van de schat uit 1987, De verdwenen kroon uit 1988 en De verzonken stad uit 1989. Zijn oudere broer Harry speelde de rol ook. Hij was B2 in Het geheim van de sleutel en De diamant. Die series werden aan het eind van de jaren zeventig opgenomen.

